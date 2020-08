Mr. Frank Visser is vanaf 31 augustus te zien in een nieuw, dagelijks programma op SBS6. In Mr. Frank Visser: Wordt U Al Geholpen? zal de 69-jarige rechter mensen helpen met kleinere, juridische problemen.

In zijn nieuwe programma heeft Visser een vaste werkkamer waar zijn cliënten terechtkunnen. "Je kunt het vergelijken met een spreekuur bij de dokter: je maakt een afspraak op korte termijn, neemt plaats aan mijn bureau en vertelt je verhaal. Dit maakt om hulp vragen veel laagdrempeliger", legt Visser uit, die al 25 jaar op televisie te zien is.

"Ik wijs mensen de weg in het oerwoud van wetten en juridische mogelijkheden. Niemand gaat de deur uit zonder passende juridische voorlichting."

Visser is bekend van De Rijdende Rechter, waarin hij jarenlang te zien was op de publieke omroep. Voor SBS maakte hij onder meer Mr. Frank Visser rijdt visite.

Mr. Frank Visser: Wordt U Al Geholpen? is vanaf 31 augustus dagelijks om 19.30 uur te zien op SBS6.