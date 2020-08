Carole Baskin is niet van plan om tegen welk geldbedrag dan ook in een eventueel tweede seizoen van Netflix-documentaire Tiger King te verschijnen. Na geruchten dat ze 1 miljoen euro zou eisen voor haar deelname zegt ze tegen Metro dat haar gebrek aan vertrouwen in de makers niet te herstellen valt.

Baskin ontkent tegelijkertijd dat ze is benaderd voor tweede seizoen. "Niemand heeft me gevraagd om mee te doen aan een tweede ronde van Tiger King: Murder, Mayhem and Madness. Er is geen geldbedrag dat mijn vertrouwen in de producenten zou herstellen nadat ze mij en de dieren zo ziekelijk hebben verraden", aldus de eigenaresse van Big Cat Rescue, een park dat als opvang van katachtigen dient.

De 59-jarige dierenverzorger zegt nooit geld te hebben ontvangen van Netflix voor de documentaireserie. "Ik ben voor het eerste seizoen ook niet betaald, terwijl anderen hebben gezegd dat ze wel een bedrag hebben ontvangen. Dat is in strijd met het idee van een documentaire, net als zaken die in scène werden gezet of uit hun context werden gehaald."

Het eerste seizoen van Tiger King laat de vete tussen Baskin en de excentrieke dierentuineigenaar Joe Exotic zien. Exotic zit momenteel een gevangenisstraf uit, onder meer voor het inhuren van een persoon om Baskin om het leven te brengen. In de serie komen ook mensen aan het woord die overtuigd zijn dat Baskin meer weet over de verdwijning van haar ex-man Don Lewis. De dochters van Lewis maakten onlangs bekend Baskin aan te klagen voor haar mogelijke betrokkenheid bij zijn verdwijning.