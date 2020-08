De talkshow van Fidan Ekiz en Renze Klamer gaat De Vooravond heten. De naam van het programma, dat het tijdslot van het eerder dit jaar gestopte De Wereld Draait Door overneemt, werd via Twitter bekendgemaakt.

In de aankondiging zijn Ekiz en Klamer zogenaamd in het eveneens door BNNVARA gemaakte programma First Dates te zien. De twee presentatoren ontmoeten elkaar aan de bar en gaan tijdens het diner met elkaar in gesprek over mogelijke onderwerpen voor het programma. Matthijs van Nieuwkerk, die eerder dit jaar stopte met De Wereld Draait Door, presenteert het duo de rekening.

Ekiz zei onlangs in een interview op NPO Radio 2 dat ze met de nieuwe talkshow af wil van het "grachtengordelimago" dat aan De Wereld Draait Door kleefde en sprak de wens uit het programma niet in Amsterdam op te nemen.

De Vooravond is vanaf maandag 31 augustus elke werkdag om 19.00 uur te zien.