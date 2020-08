Coen Swijnenberg is vanaf maandagmiddag weer vier dagen per week te horen in De Coen en Sander Show, meldt Shownieuws maandag. De radio-dj moest het maandenlang rustiger aan doen om te herstellen van zijn burn-out.

Een woordvoerder heeft aan Shownieuws laten weten dat Swijnenberg en zijn collega Sander Lantinga er "heel veel zin in hebben" om weer samen aan de slag te gaan.

In november vorig jaar kondigde Swijnenberg aan rust nodig te hebben. Daarna werd bekend dat hij een burn-out had. Na een half jaar rust te hebben genomen, begon Swijnenberg in mei weer te werken.

In het begin was hij alleen op donderdagen te horen. Op de overige dagen werd de dj vervangen door Barend van Deelen en Edwin Evers. Swijnenberg bouwde ondertussen het aantal werkdagen rustig op.