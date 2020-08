Bij het nieuwe seizoen van het SBS6-programma Miljoenenjacht zullen fors minder koffermeisjes te zien zijn als gevolg van de coronarichtlijnen. In plaats van de gebruikelijke 26 staan er nog maar 8 meisjes bij de gouden koffers met daarin een bepaald geldbedrag, laat zender SBS6 maandag desgevraagd weten.

In het spelprogramma, dat op 30 augustus van start gaat, staan de 26 koffers zoals gebruikelijk op standaards. De acht koffermeisjes zullen in het nieuwe seizoen verantwoordelijk zijn voor meerdere koffers. Zodra een van haar koffernummers wordt genoemd, loopt het koffermeisje naar de standaard en opent zij de koffer.

Door de coronarichtlijnen zijn er ook minder deelnemers welkom in Miljoenenjacht. In de studio zijn nog steeds tien wijken vertegenwoordigd, maar in een vak zitten nog maar vijf deelnemers uit dezelfde wijkcode in plaats van de gebruikelijke vijftig.

De opnames van Miljoenenjacht werden eerder nog uitgesteld vanwege de coronacrisis. Dit jaar viert het programma zijn twintigjarig jubileum met een extra zesde aflevering op 6 oktober.

Naast presentatrice Linda de Mol blijft ook Winston Gerschtanowitz elke zondagavond betrokken bij Miljoenenjacht door bij de mensen thuis prijzen uit te reiken.

Miljoenenjacht is sinds vorig jaar te zien bij SBS6. Het programma verhuisde mee met De Mol, die RTL na twaalf jaar verruilde voor het Talpa van haar broer John de Mol.