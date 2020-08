Talentenjacht We Want More op SBS6 is zondagavond door meer dan een miljoen mensen bekeken. Volgens Stichting KijkOnderzoek was de show het op drie na best bekeken programma van de avond.

De 1.007.000 kijkers zagen zondagavond het duo Iris en Tiago We Want More winnen. De zangeres en de gitarist vertolken fado, een Portugese muziekstijl.

Iris en Tiago wonnen in de finale een geldbedrag van 100.000 euro. De show werd gepresenteerd door Wendy van Dijk en Johnny de Mol en de jury bestond uit onder anderen Ali B, Trijntje Oosterhuis en Davina Michelle.

Het NOS Journaal was zondag met bijna twee miljoen kijkers het best bekeken programma. Op de tweede plek stond de Spaanse Grand Prix met 1.178.000 kijkers, gevolgd door Hart van Nederland met 1.040.000 kijkers.