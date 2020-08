Iris & Tiago hebben zondagavond de finale gewonnen van We Want More. De fadozangeres en haar gitarist winnen hiermee een geldbedrag van 100.000 euro.

Er waren in totaal twaalf finalisten die het in de finale tegen elkaar opnamen. De jonge zanger Silver werd tweede en ontving 25.000 euro. Ex-drugsverslaafde Ricardo eindigde als derde en ging naar huis met 10.000 euro.

"Met onze deelname wilden we gewoon een keer op tv laten zien dat wij de Portugese fadomuziek op onze eigen manier in Nederland ten gehore brengen. Dat pakte verrassend goed uit", aldus Iris Feijen.

Het duo heeft de prijs eerlijk verdeeld en gebruikt het prijzengeld voor de ontwikkeling van een nieuw album. Verder steekt Feijen een deel van het geld in haar verhuizing vanuit haar jongerenwoning.

Afgelopen week werd bevestigd dat er een tweede reeks komt van de zangwedstrijd die wordt gepresenteerd door Johnny de Mol en Wendy van Dijk.

In We Want More wordt gezocht naar het beste zangoptreden. De jury van het eerste seizoen bestond uit Davina Michelle, André Hazes, Ali B, Trijntje Oosterhuis en Henk Poort.

Iris en Tiago. (foto: William Rutten)