Catherine Keyl, die samen met Viola Holt jarenlang de 5 Uur Show presenteerde op RTL4, zal maandag de hoofdgast zijn in de eerste uitzending van de vernieuwde versie van de talkshow. Dat meldt SBS zondag op Instagram.

In het programma zal Keyl vertellen hoe het is om na 25 jaar terug te zijn bij het programma. De presentatrice was jarenlang samen met Viola Holt het vaste gezicht van de 5 Uur Show.

Holt sprak zich eerder negatief uit over de terugkeer van het destijds populaire programma. Keyl nam het in de media op voor de twee nieuwe presentatoren Brecht van Hulten en Carolina Lo Galbo.

Het programma, dat van 1989 tot 1998 bij RTL te zien was, keert maandag na ruim twintig jaar terug op tv.

In de 5 Uur Show worden actuele onderwerpen met deskundigen besproken en komen persoonlijke verhalen aan bod. De presentatrices wisselen elkaar wekelijks af.