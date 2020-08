Brecht van Hulten en Carolina Lo Galbo presenteren vanaf maandag de 5 Uur Show op SBS6. Hierbij wisselen de twee elkaar om de week af. Dat is fijn, vertelt Van Hulten aan NU.nl. "Anders had ik het niet gedaan. Een talkshow maken is topsport."

"Het lijkt me heel heftig om negen maanden achter elkaar vijf dagen in de week een talkshow te presenteren. Matthijs van Nieuwkerk noemde het altijd topsport, en dat is het volgens mij ook", zegt de presentatrice. "Ga er maar aan staan. Dat had ik niet gedaan."

"Ik denk dat ze bij Op1 bijvoorbeeld niet voor niets gekozen hebben voor vijf stellen", vervolgt ze. "Volgens mij zijn er nog weinig mensen die een seizoen lang een talkshow willen presenteren. Jinek en Beau wisselen elkaar ook af. Die doen het wel een tijdje achter elkaar, maar ook niet meer een heel seizoen van negen maanden. Dat is gewoon superzwaar."

Waarmee Van Hulten niet wil zeggen dat de kijker medelijden met presentatoren zou moeten hebben: "Absoluut niet, stel je voor zeg! Het is een heel leuke baan, niets te klagen."

Persoonlijke verhalen die passen bij de actualiteit

De 5 Uur Show, die eerder van 1989 tot 1998 op RTL werd uitgezonden, wordt een combinatie van een actualiteitenprogramma en een talkshow. "We zijn geen keiharde nieuwsrubriek. We zitten op de middag, dus het moet ook gewoon gezellig zijn en dat gaat het zeker ook worden. Maar we haken wel in op de actualiteit en brengen persoonlijke verhalen."

Die verhalen kunnen over van alles gaan. "Zo hebben we in de eerste uitzending bijvoorbeeld een moeder en een dochter te gast die allebei heel anders denken over corona en waar dat vandaan komt. De dochter is journalist en schrijft voor de media, haar moeder is complotdenker", vertelt de presentatrice.

"Wij zijn in zo'n geval vooral benieuwd naar hoe je dat doet als moeder en dochter, als je ergens zo anders in staat. Hoe ga je ermee om als dat in je familie speelt? Zorgt dat voor schuring? Hoe beïnvloedt dat je relatie? Dat soort dingen wordt bij ons besproken."

Bij de voorbereidingen voor het programma heeft Van Hulten geen inspiratie geput uit de uitzendingen uit de jaren negentig. "Het idee voor dit concept was er al, het is later pas de 5 Uur Show genoemd. Maar wij gaan toch wel echt iets anders doen dan de 5 Uur Show vroeger."

'Ik voelde me meteen thuis'

Hoe vindt de presentatrice het om van een programma als Kassa de overstap te maken naar een talkshow? "Superleuk, ik kan niet anders zeggen. In het begin was het nog wel spannend: hoe gaat het eruit zien? Maar we hebben gisteren een pilot opgenomen waarbij we deden alsof we een echte uitzending filmden. Ik voelde me meteen thuis."

"Er hangt een losse sfeer en ik kan wat van mezelf laten zien", vult ze aan. "Er heerst luchtigheid en ernst en er kan af en toe gelachen worden. Ik kan er tot nu toe alleen maar leuke dingen over zeggen."

De 5 Uur Show is vanaf maandag iedere werkdag om 17.00 uur te zien op SBS6. Van Hulten presenteert de eerste week van het programma.