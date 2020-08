De Top 2000 à Go-Go gaat dit jaar door, meldt Leo Blokhuis zondag op Radio 2. In welke vorm is alleen nog niet helemaal duidelijk. Normaal gesproken wordt het programma van Blokhuis en Matthijs van Nieuwkerk opgenomen in het Top 2000-café, maar dat lukt dit jaar waarschijnlijk niet door de coronamaatregelen.

"Een heel vol en gezellig café lijkt steeds onwaarschijnlijker. We gaan zeker een à Go-Go maken, maar hoe dat eruit gaat zien, daar hebben we nog geen idee van", aldus Blokhuis.

Hij vervolgt: "Feesten over de zwart-witte tegeltjes van het café, dat zou weleens wel heel anders kunnen worden. Het wordt een raar, gedenkwaardig jaar."

Eerder was het een tijdlang onduidelijk of het televisieprogramma niet in 'gevaar' zou komen doordat Van Nieuwkerk dit jaar stopte als presentator van De Wereld Draait Door.

Top 2000 à Go-Go wordt tussen Kerst en Oud en Nieuw uitgezonden. Het televisieprogramma is een aanvulling op de lijst van 2000 nummers die door luisteraars van Radio 2 wordt samengesteld. In het televisieprogramma komen ieder jaar andere gasten langs die vertellen over hun favoriete muziek. Daarnaast bezoekt Blokhuis diverse artiesten, om te vertellen over hun muziek. Van Nieuwkerk praat het geheel aan elkaar.