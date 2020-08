SBS6 gooide zaterdag hoge ogen met de Champions League, blijkt uit het kijkcijferoverzicht van Stichting KijkOnderzoek. De kwartfinale was met 937.000 kijkers het op één na best bekeken programma van de dag, enkel het journaal trok meer bekijks.

Ruim 900.000 mensen zagen hoe het Franse Olympique Lyon zich ten koste van het Engelse Manchester City van een plek in de halve finales van de Champions League verzekerde: 3-1. Naar de nabeschouwing van de wedstrijd keken nog zo'n 767.000 mensen.

Het NPO1-programma TV-Toppers was het best bekeken alternatief voor de voetbalwedstrijd en trok 694.000 kijkers. In de uitzending waren Irene Moors en Daan Boom te gast.

Het NOS Achtuurjournaal was met ruim 1,6 miljoen kijkers het best bekeken programma van de dag.