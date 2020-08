Gemiddeld 477.000 mensen hebben vrijdagavond gekeken naar de drie thema-uitzendingen op NPO1 om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet. In totaal werd 11,5 miljoen euro opgehaald tijdens de Nationale Actiedag Giro555.

Het ingezamelde geld zal in de eerste plaats worden gebruikt voor noodhulp, waaronder noodopvang, water, eten en toiletartikelen. Ook krijgen jongeren psychosociale steun en worden gezinnen met een inkomen onder de armoedegrens financieel ondersteund.

Via radio en televisie werd Nederlanders gevraagd geld te doneren op Giro555. Om 19.00 uur (437.000 kijkers) werd een uur stilgestaan bij de explosie, de latere uitzendingen van 20.45 uur (566.000 kijkers) en 21.30 uur (428.000 kijkers) waren slechts enkele minuten lang. In Op1 (801.000 kijkers) werd het eindbedrag bekendgemaakt.

Door de explosie in een havenloods in Beiroet kwamen begin deze maand zeker 158 mensen om het leven en raakten meer dan vijfduizend anderen gewond. Ook zijn naar schatting een kwart miljoen inwoners van Beiroet dakloos geworden. In de loods lag 2.700 ton ammoniumnitraat onveilig opgeslagen.

In Studio 47 in Hilversum was een klein actiecentrum ingericht. Er mocht vanwege het COVID-19-virus geen publiek bij zijn. Wel was een klein belpanel van bekende Nederlanders, onder wie Giel Beelen en Jörgen Raymann, aanwezig om donaties in ontvangst te nemen.