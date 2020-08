Anouk wil alleen als coach actief zijn in The voice of Holland als RTL aanvullende coronamaatregelen treft tijdens de opnames, bevestigt haar management vrijdag tegen De Telegraaf.

De 45-jarige zangeres is astmapatiënt en behoort daarmee tot de risicogroep voor het coronavirus. Ze zou om die reden hebben voorgesteld om in dezelfde glazen kooi te zitten als Ton Kas in het NPO3-programma Zomerpromenade.

RTL zegt in een reactie bij de krant dat dit een optie is, maar dat er meerdere suggesties worden besproken. "Anouk gaat zeker te zien zijn", zegt een woordvoerder. "Wel zijn we met haar aan het onderzoeken hoe ze op een voor haar veilige manier invulling kan geven aan het coachschap."

Anouk nam al maatregelen tegen het coronavirus bij de opnames van de finale van The Voice Kids, eind mei. Toen was ze uit voorzorg vanaf een beeldscherm te zien.

De opnames van het twaalfde seizoen van The voice of Holland beginnen in het najaar. Vorige week maakte RTL bekend dat Jan Smit de jury completeert. Naast Anouk en Smit zijn ook Waylon en Ali B coaches van het populaire zangprogramma.