We Want More krijgt een tweede seizoen, bevestigt Talpa vrijdag aan NU.nl na berichtgeving door Shownieuws. De finale van het eerste seizoen van de zangwedstrijd, gepresenteerd door Johnny de Mol en Wendy van Dijk, is vrijdagavond te zien op SBS6.

De talentenshow was al vanaf bet begin een groot succes. De aftrap op 12 juni werd bekeken door meer dan een miljoen mensen. Volgens Stichting KijkOnderzoek was de show met 1,05 miljoen kijkers het op drie na best bekeken programma van de avond.

In We Want More wordt gezocht naar het beste zangoptreden. De winnaar ontvangt 100.000 euro. De jury van het eerste seizoen bestaat uit Davina Michelle, André Hazes, Ali B, Trijntje Oosterhuis en Henk Poort.

Op een later moment wordt bekendgemaakt wanneer de tweede reeks van de talentenjacht te zien is.