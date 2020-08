Fred van Leer gaat de Nederlandse versie van het Amerikaanse programma RuPaul's Drag Race presenteren. Het programma is vanaf 18 september wekelijks op vrijdag te zien bij Videoland, meldt RTL vrijdag.

Het nieuws wordt bekendgemaakt in een video waarin RuPaul Van Leer persoonlijk uitnodigt om de presentatie van de show te verzorgen.

"Ik kan het nog steeds niet geloven dat ik Drag Race Holland mag presenteren met de zegen van RuPaul. Wat een droom", zegt Van Leer.

"Dit programma is alles waar ik in geloof en voor sta. Het draait om charisma, uniciteit, lef en talent en ik verheug me nu al enorm op alle fantastische creaties die we van de queens gaan zien op de runway, de lipsyncbattles en alle uitdagingen die we voor ze bedacht hebben."

RuPaul's Drag Race is sinds 2009 op televisie. Na een Thaise versie wordt Drag Race Holland de tweede niet-Engelstalige versie.

In 2009 begon de Amerikaanse zanger, schrijver en dragqueen RuPaul met het programma. Het heette toen nog geen Drag Race; het idee was om 'America's next top dragqueen' te vinden. De serie zorgde voor een opleving van showtravestie. RuPaul's Drag Race heeft diverse Emmy Awards in de wacht gesleept.