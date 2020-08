Danny Ghosen keerde begin deze maand terug naar Libanon om een vervolg te maken op de serie De slag om Libanon.

De 42-jarige Libanese journalist en presentator woonde zelf tot zijn vijftiende in Beiroet en is teruggegaan naar zijn geboorteland om te praten met inwoners over de impact van de explosie in Beiroet die op 4 augustus plaatsvond.

Ruim een kwart miljoen Libanezen raakten dakloos en talloze bedrijven zijn verwoest door de schokgolf. Al voor de explosie bevond het land zich in een diepe politieke en financiële crisis.

Vorig jaar gingen mensen massaal de straat op om te demonstreren tegen corruptie, wetteloosheid, armoede en intimidatie in het land. Maandag werd duidelijk dat de Libanese premier Hassan Diab en zijn kabinet terugtreden. Dat was ook een van de eisen van demonstranten die sinds de hevige explosie om hervorming roepen.

In het tweeluik De slag om Libanon, uitgezonden in juni 2019, nam Ghosen de gespannen situatie in zijn geboorteland onder de loep aan de hand van gesprekken met inwoners.

De slag om Libanon is maandag 31 augustus om 22.15 uur te zien op NPO2.