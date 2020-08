Frits Sissing zou woensdag het liveprogramma Nederland staat op tegen Kanker presenteren, maar hij heeft dit moeten afzeggen. De presentator moet in quarantaine omdat hij in aanraking is gekomen met iemand die corona heeft.

Dat heeft AVROTROS donderdag bekendgemaakt. De omroep laat weten dat Sissing zelf geen klachten heeft. De omroep volgt echter de richtlijnen van het RIVM en daarom moet Sissing verplicht twee weken in quarantaine.

De show zal worden overgenomen door Dionne Stax. Johan van de Gronden, directeur KWF Kankerbestrijding, is tevreden over die keuze. "Met Dionne wordt het een inspirerende avond", voorspelt hij. "En ik ben Frits Sissing dankbaar voor alle tijd die hij in de voorbereiding heeft gestoken."

In het speciale programma delen bekende en onbekende Nederlanders hun ervaringen met de ziekte kanker. Daarnaast zijn er optredens van onder anderen Kensington, Miss Montreal en André Hazes.

Nederland staat op tegen Kanker is woensdag 19 augustus om 20.30 uur te zien op NPO1.