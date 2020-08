In een nieuw seizoen van Anita wordt opgenomen gaat presentatrice Anita Witzier meelopen in zes verschillende instellingen voor ouderenzorg. Dat meldt KRO-NCRV donderdag in een persbericht.

Witzier is in het nieuwe seizoen van het programma onder meer te zien in instellingen in Arnhem, Amsterdam, Deventer en Putten.

De opnames van het nieuwe seizoen van Anita Wordt Opgenomen waren al begonnen toen het coronavirus uitbrak in Nederland. De opnames konden nog wel doorgaan, maar de gesprekken met de ouderen in de instellingen werden vanaf toen op afstand gevoerd.

De presentatrice zegt over de opnames dat de gesprekken met de ouderen haar "hebben geraakt". "Ze zijn zo openhartig. Ik blik met hen terug op hun leven, op hun diepte- en hoogtepunten en hoe het is om oud te worden en te zijn", aldus Witzier.

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Anita Wordt Opgenomen is op 6 september te zien op NPO1.