Olcay Gulsen en haar vriend Ruud de Wild doen mee aan het SBS-programma Het hek van de dam, maakt Shownieuws donderdag bekend. Ook pianist Wibi Soerjadi en cabaretier Martijn Koning gaan samen schapen hoeden.

SBS kondigde het programma, waarin bekende Nederlanders in duo's een kudde schapen door Nederlandse natuurgebieden begeleiden, vorige maand aan. Toen werd bekendgemaakt dat Rachel Hazes en Bram Moszkowicz een van deze duo's vormen.

Naast het hoeden van de schapen gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over het leven. Iedere week is een ander duo te zien. Zij worden begeleid door een herder die meer kan vertellen over de omgeving waar ze doorheen trekken.

SBS heeft samen met Natuurmonumenten gezocht naar geschikte locaties en routes. Het hek van de dam is vanaf 21 augustus om 20.30 uur te zien op SBS6. De namen van de overige deelnemende duo's worden binnenkort bekendgemaakt.