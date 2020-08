Sarah Cooper, bekend van haar populaire satirevideo's op de app TikTok, krijgt haar eigen comedyspecial. Sarah Cooper: Everything's Fine is in het najaar op Netflix te zien, meldt de streamingdienst woensdag volgens Reuters.

De 42-jarige komiek maakt politieke satire en is bekend van haar korte video's waarin ze Donald Trump imiteert. In deze video's playbackt ze speeches die de president heeft gegeven.

In haar show, die wordt geregisseerd door Orange Is the New Black-actrice Natasha Lyonne, ontvangt Cooper meerdere gasten met wie zij te zien is in interviews en sketches. In de show worden volgens Netflix hedendaagse thema's behandeld, waaronder politiek, afkomst en gender.

Cooper is sinds 2014 werkzaam als komiek en heeft ook meerdere boeken uitgebracht. Haar video's op TikTok en andere sociale media zijn inmiddels miljoenen keer bekeken.