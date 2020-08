Tijdens de nationale actiedag van vrijdag voor de slachtoffers van de explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet komt er een extra uitzending van Op1, zo laat publieke omroep NPO woensdag weten in een persbericht.

Sophie Hilbrand en Charles Groenhuijsen zullen de speciale uitzending, die om 19.00 uur begint, presenteren. Daarin spreken zij met onder anderen minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de situatie in Beiroet. Ook zijn er een aantal Libanezen te gasten die de impact van de explosie beschrijven.

De elf samenwerkende hulporganisaties, verenigd in Giro555, besloten maandag over te gaan tot een nationale actiedag om geld op te halen voor de slachtoffers van de ramp, nadat vrijdag al een speciaal rekeningnummer was geopend. Sindsdien is er 2,2 miljoen euro opgehaald.

Bij de explosie van vorige week dinsdag vielen ten minste 154 doden en meer dan vijfduizend anderen raakten gewond. Ongeveer 300.000 inwoners raakten dakloos. Er worden nog steeds mensen vermist.

Bij de explosie in Beiroet vielen ten minste 154 doden en meer dan vijfduizend anderen raakten gewond. (Foto: Pro Shots)

Radiozenders publieke omroep doen doorlopend verslag

Ook op de radio staan verschillende omroepen stil bij de nationale actiedag. Op NPO Radio 1 volgt de NOS de hele de hulpactie. Presentator Henkjan Smits doet voor voor NPO Radio 2, 4 en 5 rechtstreeks verslag vanuit het actiecentrum, dat niet welkom is voor publiek. Dj Luc Sarneel zit er namens NPO 3FM.

De voorlopige eindstand van de actiedag wordt bekendgemaakt rond 23.00 uur tijdens de uitzending van Op1, die om 22.25 uur begint op NPO 1, gepresenteerd door Nadia Moussaid en Pieter van der Wielen. Minister Kaag is ook in deze uitzending te gast om terug te blikken op de actiedag.

Giro555 zegt dat het ingezamelde geld in de eerste plaats zal worden gebruikt voor noodhulp, waaronder noodopvang, water, eten en toiletartikelen. Ook krijgen jongeren psychosociale steun en worden gezinnen met een inkomen onder de armoedegrens financieel ondersteund.