Guy Clemens speelt een van de hoofdrollen in de nieuwe zesdelige KRO-NCRV-dramaserie Hoe mijn keurige ouders in de cel belandden, maakt de omroep woensdag bekend.

De 39-jarige Clemens, die vorig jaar nog werd genomineerd voor het Gouden Kalf voor de beste acteur in een televisiedrama, vertolkt in de serie de rol van Daniël Winkelman, die met zijn ex Kim Winkelman (gespeeld door Anniek Pheifer) in een vechtscheiding terechtkomt.

In de serie zijn er bijrollen voor onder anderen Louise Radder, Mingus Claessen en Rebecca de Nooijer. De regie is in handen van Johan Timmers en het scenario is geschreven door Liesbeth Strik en Anjali Taneja.

De serie, die wordt gemaakt door productiemaatschappij Pupkin, zal vanaf volgend voorjaar op NPO3 te zien zijn.