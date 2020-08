Stylist en presentatrice Jorna Spapens is vorige week woensdag na een kort ziektebed op 58-jarige leeftijd overleden, bevestigt SBS6 dinsdag.

Spapens is bekend van Robs Grote Tuinverbouwing, waarin ze twaalf jaar lang als interieurontwerper en stylist te zien was. Daarvoor werkte ze lange tijd achter de schermen bij televisieprogramma's als Eigen Huis & Tuin en Life & Cooking.

Zendermanager René Oosterman van SBS6 is geschrokken van het overlijden van Spapens. "Ze was een getalenteerde en toegewijde vakvrouw en heeft belangrijke bijdragen geleverd aan het succes van Robs Grote Verbouwing. Wij wensen haar dierbaren veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies."

Rob Verlinden reageert via Instagram op het overlijden van zijn oud-collega. "Ze was m'n creatieve maatje. We waren zo op elkaar ingespeeld. We hoefden elkaar maar aan te kijken en we wisten wat we gingen doen."

"Drie maanden geleden werd Jorna heel erg ziek. 5 augustus is ze helaas overleden. De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden. Dat was een wens en dat respecteer ik en begrijp ik heel erg goed. Het was een mooi en lief mens. Het doet me heel erg veel verdriet en mijn hele team ook."

"Ik ben blij dat ze in haar laatste maanden nog een heel mooi leven heeft gehad, want ze had de liefde van haar leven gevonden. Bedankt voor alles wat je voor ons betekend hebt."

De presentatrice laat haar zoon Twan en partner Dennis achter.