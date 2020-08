Zangeres Kelly Clarkson zal de werkzaamheden overnemen van Simon Cowell tijdens de eerste twee liveshows van America's Got Talent. Cowell brak dit weekend zijn rug bij een ongeluk met zijn elektrische fiets en is nog aan het revalideren.

Clarkson (38) maakte het nieuws bekend op haar Instagram. Ze zal jurylid zijn naast Howie Mandel, Heidi Klum en Sofia Vergara.

"Simon kan door het ongeluk niet aanwezig zijn bij de liveshows van dinsdag en woensdag. Maar geen zorgen Amerika, iemand die veel slimmer, gaver en knapper is, neemt zijn plek over: de geweldige Kelly Clarkson", schrijft de zangeres in derde persoon op haar sociale media.

Cowell en de zangeres zijn geen vreemden van elkaar. De carrière van Clarkson kwam in vogelvlucht, nadat ze het eerste seizoen won van American Idol in 2002. In dat seizoen was Cowell jurylid.

De 60-jarige platenbaas en jurylid van America's Got Talent en X Factor was op zaterdagmiddag een testritje aan het maken met zijn nieuwe elektrische fiets toen hij ongelukkig ten val kwam. Hij moest zes uur lang worden geopereerd.

Clarkson heeft al ervaring als jurylid bij The Voice. Het is onduidelijk of Cowell fit genoeg is om zijn werkzaamheden na de eerste twee liveshows weer te kunnen hervatten.