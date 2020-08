De elf samenwerkende hulporganisaties, verenigd in Giro555, houden vrijdag een nationale actiedag voor de slachtoffers van de explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet. De actiedag zal vanwege de coronamaatregelen een ander karakter hebben dan bij landelijke inzamelacties in het verleden en grotendeels op het internet plaatsvinden.

In het Instituut voor Beeld en Geluid op het Mediapark in Hilversum wordt een klein actiecentrum ingericht. Via een livestream is te volgen wat daar gebeurt. Er mag geen publiek bij zijn. NPO, RTL, Talpa Network en Facebook ondersteunen de actiedag.

Giro555 werd afgelopen vrijdag geopend. Sindsdien is circa 2,2 miljoen euro opgehaald voor Beiroet. Bij de explosie van dinsdag vielen ten minste 154 doden en meer dan vijfduizend anderen raakten gewond. Ongeveer 300.000 inwoners raakten dakloos en er worden nog steeds mensen vermist.

Giro555 zegt dat het ingezamelde geld in de eerste plaats zal worden gebruikt voor noodhulp, waaronder noodopvang, water, eten en toiletartikelen. Ook krijgen jongeren psychosociale steun en worden gezinnen met een inkomen onder de armoedegrens financieel ondersteund.

63 Drone vliegt door verwoeste huizen in verminkt Beiroet

Vorige Giro555-actie was voor Sulawesi

De hulporganisaties, waaronder Cordaid, UNICEF en het Rode Kruis, slaan bij uitzonderlijke rampen de handen ineen. Meestal volgt een landelijke actiedag, die in het verleden vaak gecoördineerd werd vanuit Hilversum en rechtstreeks te volgen was op radio en televisie.

De vorige keer dat Giro555 in het leven werd geroepen, was na de aardbeving gevolgd door een tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi in september 2018. In totaal kwam er toen meer dan 15 miljoen euro binnen op Giro555.

Vrijdag wordt de 45e nationale actie van Giro555. De eerste keer was in 1984 vanwege de hongersnood in Afrika.