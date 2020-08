Amper vier maanden nadat RTL bekendmaakte Eigen Huis en Tuin niet langer in zijn huidige vorm te produceren, is maandag in een persbericht bekendgemaakt dat er een nieuw format wordt gemaakt: Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven. Froukje de Both presenteert het programma dat vanaf eind augustus iedere werkdag te zien is op RTL 4.

De presentatrice zal hierbij worden ondersteund door vaste kok Hugo Kennis en een team van 'experts' onder wie tuinman Tom Groot, die ook in het vorige format te zien was.

De Both laat in het persbericht weten dat ze het "ongelofelijk leuk" vindt dat ze dit programma mag presenteren. "Het is een format dat heel goed bij me past", aldus de presentatrice. "Ik heb al jaren een grote affiniteit met interieur en wonen en ik ben altijd op zoek naar inspiratie met betrekking tot alles wat te maken heeft met 'lekker leven' in en om het huis." Ze kan niet wachten om "samen met een geweldig team" aan de slag te gaan."

Ook programmadirecteur Peter van der Vorst zegt "blij te zijn het sterke merk Eigen Huis & Tuin in een nieuwe dagelijkse versie te kunnen terugbrengen bij RTL 4". "Het programma sluit perfect aan op de behoefte van onze kijkers: praktische tips op het gebied van wonen, lifestyle, tuinieren en koken waarmee je zelf direct aan de slag kunt om op die manier je leven leuker én gezonder te maken. Een inspirerende en lekkere start van onze vooravond!"

Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven is vanaf 31 augustus iedere werkdag om 17.00 uur te zien bij RTL 4.