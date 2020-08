Ruim 1 miljoen kijkers zagen Max Verstappen zondag de tweede Grand Prix op het Engelse circuit van Silverstone winnen, blijkt maandag uit de cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De teller bij zendgemachtigde Ziggo Sport stokte op 1.039.000 kijkers.

Voor de sportzender is dat verre van een kijkcijferrecord. Bij de Grand Prix van Mexico in 2018, die Verstappen ook wist te winnen, stemden vooralsnog de meeste kijkers af op Ziggo Sport: 1,9 miljoen.

Opvallend genoeg trok de eerste race op Silverstone vorig week, waarin Verstappen na een hectische ontknoping als tweede eindigde, iets meer kijkers. Toen noteerde Ziggo Sport 1.089.000 kijkers.

De tweede race op Silverstone was wel goed voor een tweede plaats in de top-25 best bekeken programma's op zondag. Het achtuurjournaal was met ruim 1,5 miljoen kijkers de best bekeken uitzending van de dag. De top drie wordt gecompleteerd door Hart van Nederland, dat 837.000 kijkers scoorde.

De zege op Silverstone was voor Verstappen zijn eerste zege van het seizoen. Dankzij de overwinning steeg de Limburger naar de tweede plaats in het WK-klassement, ver achter nummer één en regerend wereldkampioen Lewis Hamilton. Voor zover bekend zijn er nog zeven races te verrijden in de Formule 1.