De opnames van het tv-programma 100 Jaar Jong zijn weer begonnen. Dat meldt Gordon, de presentator van het programma zondag op Instagram.

"Eerste draaidag zit erop", zo meldt de presentator. Hij noemt 100 Jaar Jong op Instagram tevens "het mooiste programma ooit".

In het programma volgt Gordon ouderen die honderd jaar of ouder zijn in hun dagelijks leven. De ouderen delen hun ervaringen met de presentator en laten hier vaak ook oude foto's zien.

100 Jaar Jong was eerder al te zien op SBS6. Wanneer de eerste aflevering weer te zien is, is nog niet bekend.