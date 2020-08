Thomas Erdbrink is een stuk bescheidener geworden in de twintig jaar dat hij als correspondent in Iran woonde.

"Door te leven in Iran ben ik geduldiger geworden, socialer, ik kan mezelf makkelijker wegcijferen, mijn ego is gehalveerd", vertelt de 44-jarige journalist, die zich onlangs weer in Nederland vestigde, in het AD.

"Al zijn die veranderingen ook gewoon praktisch geweest: als ik in Iran was blijven vasthouden aan mijn Nederlandse normen en waarden, was ik na een maand gillend gek geworden."

Erdbrink was genoodzaakt ander werk te zoeken omdat zijn persaccreditatie in Iran hem begin vorig jaar was afgenomen als gevolg van de toegenomen spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Hij werkt nu al bureauchef Noord-Europa voor The New York Times.

"Ik reis als een soort nomade tussen Nederland, Scandinavië en Iran - daar woont Newsha (zijn vrouw, red.), al is ze nu voor drie weken in Amsterdam. Nederland is in principe mijn basis en van daaruit ga ik telkens voor één of twee dagen op pad voor verhalen."