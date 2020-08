Jan Smit volgt Lil' Kleine op als coach bij The voice of Holland. Dat heeft zender RTL vrijdag bekendgemaakt.

"Toen ze mij vroegen, zei ik volmondig ja. Ik denk en hoop dat ik met mijn ervaring zowel talenten als artiesten die al enige tijd op weg zijn een podium kan bieden en kan ondersteunen", zegt de 34-jarige Smit tegen RTL Boulevard.

Zenderdirecteur Peter van der Vorst meldt dat de keuze mede op Smit is gevallen, omdat hij een muziekgenre vertegenwoordigt dat nog ontbreekt in The voice of Holland. "Jan heeft in zijn carrière talloze (zelfgeschreven) hits gehad en weet als geen ander wat de valkuilen zijn voor een beginnend artiest. Zijn brede kennis en ervaring maken hem tot een 'geducht tegenstander' van de andere coaches."

Smit is een van de meest populaire zangers van Nederland. De muzikant uit Volendam debuteerde in 1997 met het nummer Ik zing dit lied voor jou alleen, dat direct als nummer één binnenkwam in de Nederlandse hitparades. Sindsdien maakte hij zeven albums die een platinastatus verkregen, wat betekent dat er zeker meer dan 40.000 exemplaren van werden verkocht.

Voor Smit is de rol in The voice of Holland zijn eerste klus sinds hij in november vorig jaar getroffen werd door een burn-out. Hij zou in mei met Edsilia Rombley en Chantal Janzen het Eurovisie Songfestival in Rotterdam presenteren, maar dat werd door de coronacrisis met een jaar uitgesteld. Smit bleef in de tussentijd wel als bestuurslid werkzaam bij voetbalclub FC Volendam.

De rol bij The voice of Holland is voor Jan Smit zijn eerste klus sinds de repetities voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, dat door de coronacrisis met een jaar werd uitgesteld. (Foto: EBU/Kris Pouw)

Lil' Kleine had ruzie met jurylid Anouk

RTL liet in juni na de finale van The voice kids, de kindervariant van The voice of Holland, al weten dat Lil' Kleine na twee seizoenen niet meer terugkeerde als coach van het zangprogramma. De reden van het vertrek van de 25-jarige rapper werd daarbij niet vermeld. In februari botste hij in een uitzending van The voice of Holland nog met collega Anouk.

Eerder maakte RTL al bekend dat ook Marco Borsato niet meer te zien is in The voice kids. De 53-jarige zanger kampt met een burn-out als gevolg van de scheiding met Leontine Borsato, met wie hij 22 jaar getrouwd was. Ilse DeLange vervangt hem definitief. Gerard Joling neemt zijn taken bij The voice Senior over.

Anouk, Waylon en Ali B blijven aan als coach van The voice of Holland. Wanneer het twaalfde seizoen van het zangprogramma van start gaat, is nog niet bekend.