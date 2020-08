Bram Krikke verruilt SLAM! voor Qmusic. De 25-jarige radio-dj gaat samen met Tom van der Weerd vanaf september een nieuw programma maken, meldt Qmusic maandag. Ook Van der Weerd komt over van SLAM!.

"Met Bram en Tom halen we een topduo in huis", zegt programmadirecteur Dave Minneboo. "Tom is een radio-dj in hart en nieren en met Bram halen we een van de grootste talenten van zijn generatie naar Q."

"Naast dat het duo tot twee keer toe was genomineerd voor de Gouden RadioRing, heeft Bram met zijn originele content een grote fanbase aan zich weten te binden."

Later zal worden bekendgemaakt wat voor programma het duo zal gaan maken.

Krikke is sinds november 2017 werkzaam bij SLAM! als vaste sidekick van Van der Weerd in Club Ondersteboven, een radioprogramma dat van maandag tot en met donderdag in de avond is te beluisteren. Tot eind vorig jaar had hij met Bram In De Buurt ook een vaste rubriek op het YouTube-account van SLAM!, waarbij hij wekelijks straatinterviews hield.

Begin dit jaar werd Krikke bij het Gouden RadioRing Gala door het publiek voor de tweede keer uitgeroepen tot de beste presentator op de Nederlandse radio. Vorig jaar won hij ook nog een Marconi Award voor het grootste radiotalent.