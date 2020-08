Iets minder dan 3,57 miljoen mensen hebben donderdagavond via de televisie naar de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) over de opmars van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen gekeken. De ingelaste editie werd daarmee net iets beter bekeken dan de laatste, die in juni plaatsvond.

Eind juni keken 3,4 miljoen mensen via de NPO, RTL of SBS naar de laatste persconferentie voor het zomerreces. Cijfers over online kijkers van de diverse zenders zijn nog niet bekend, maar liggen door de hogere temperaturen en het feit dat mensen op vakantie zijn mogelijk iets hoger dan bij eerdere edities. Via NU.nl keken drie keer zoveel mensen naar de livestream als bij de persconferentie eind juni.

De persconferentie werd het best bekeken bij de NPO, waar 2,61 miljoen mensen inschakelden. Via RTL 4 keken 657.000 mensen en via SBS6 256.000 mensen.

Tijdens de persconferentie maakte de premier onder meer bekend dat bezoekers van horeca, musea, theaters, bioscopen en pretparken gevraagd moeten worden naar hun contactgegevens, zodat zij bij een eventuele lokale COVID-19-uitbraak gewaarschuwd kunnen worden.

De fysieke introductieweken van universiteiten en hoge scholen mogen alleen onder strenge voorwaarden doorgaan, en op Schiphol komt een teststraat voor mensen die terugkomen uit een 'oranje' vakantiegebied.