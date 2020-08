Carolina Lo Galbo werd onlangs verkozen tot een van de twee presentatrices van de vernieuwde 5 Uur Show op SBS, maar haar screentest voor die baan ging niet vlekkeloos. In het programma Kunststof op NPO Radio 1 vertelt ze dat ze twee keer van een trapje viel.

"Ik ben van een trapje gelazerd. Ik moest autocue lezend, wat ik nog nooit had gedaan, van een trapje af op hakken die ik nooit droeg", legt de presentatrice uit. "Die had ik zelf gekozen om een beetje charmant voor de dag te komen, niet wetende dat er een trapje zou zijn."

Lo Galbo vertelt dat ze tijdens de eerste oefening al onderuitging en dat ze toen al verwachtte dat hetzelfde zou gebeuren bij de echte screentest. "Ik had nog steeds die hakken aan, het trapje was er nog steeds en de autocue is nog steeds daar. Dat gebeurde dus ook. Ook voor het echie lazerde ik dus van het trapje en toch ben ik het geworden."

Lo Galbo, die voorheen vooral bekendstond als schrijvend journalist, gaat het programma samen presenteren met Brecht van Hulten. De 5 Uur Show is vanaf 17 augustus bij SBS6 te zien. Het programma dat van 1989 tot 1998 op RTL werd uitgezonden, keert na ruim twintig jaar terug op tv.