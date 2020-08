Diederik van Vleuten neemt de presentatie over van Weekend Klassiek op NPO Radio 4. De cabaretier, ook bekend van zijn theatershows met Erik van Muiswinkel, laat in het programma 'de prachtigste muziek uit alle tijden en windstreken' horen.

Van Vleuten noemt muziek "zijn grootste liefde". "Als ik echt zou moeten kiezen tussen theater, schrijven of muziek dan kies ik voor het laatste", zegt de zestigjarige cabaretier, die ook werkzaam is als componist en pianist.

"Ik groeide ermee op en draag het met me mee, iedere dag opnieuw. De taal van muziek begrijpt iedereen. De vreugde, troost en inspiratie die er vanuit gaat is voor iedereen, bewust of onbewust. Ik vind het een voorrecht iets van die liefde voor muziek te mogen doorgeven op de zondagavond."

Van Vleuten neemt de presentatie over van Sander Zwiep, die vertrekt bij de AVROTROS.

Weekend Klassiek is vanaf 6 september wekelijks op zondag tussen 18.00 en 20.00 uur te horen bij AVROTROS op NPO Radio 4.