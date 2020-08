De Brabantse interieurontwerpers Brian en Peer vormen het nieuwe presentatieduo van Paleis voor een Prikkie op SBS6. Brian Jacobs en Peter Akkermans nemen het stokje over van Frank Jansen en Rogier Smit, die dit jaar de overstap maakten naar RTL 4.

SBS kondigde het nieuwe duo donderdag aan in een persbericht.

Volgens de zendergroep zit het ontwerpen van interieurs in het DNA van beide heren. Ze hebben vooral ervaring met de inrichting van huizen en bedrijven in het luxere segment, maar zullen nu met een lager budget aan de slag moeten.

"Normaal gesproken ontwerpen we interieurs voor mensen die niet gek opkijken van een dubbeltje meer of minder", legt Brian uit. "Peer en ik hopen veel Brabantse warmte en gezelligheid in het interieur van deze mensen aan te brengen."

De eerste vier seizoenen Paleis voor een Prikkie werden gepresenteerd door Frank en Rogier, maar zij maakten vorig jaar de overstap naar RTL. Daar gaan zij ook een interieurprogramma maken.

Het nieuwe seizoen met Brian en Peer is vanaf 26 augustus te zien op SBS6.