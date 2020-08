515.000 mensen hebben woensdagavond gekeken naar de speciale uitzending Het Beste van Toppop op NPO3, waarin het vijftigjarige jubileum van het muziekprogramma werd gevierd.

Bekende Nederlanders vertelden over hun favoriete momenten en optredens, waarbij ook Ad Visser en Penney de Jager aan het woord kwamen. Visser presenteerde het muziekprogramma en De Jager verzorgde het showballet tijdens de verschillende optredens.

De ruim half miljoen kijkers zijn volgens Stichting KijkOnderzoek goed voor een plek in de top 25 van best bekeken programma's op woensdag. Het Beste van Toppop staat op de dertiende plek in die lijst.

Het best bekeken programma van de woensdag is het NOS Journaal van 20.00 uur met 1,47 miljoen kijkers.