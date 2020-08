Familieleden die elkaar soms jarenlang niet hebben gezien en elkaar in de armen vallen: voor veel mensen is dat wat ze het meest bijblijft van Hello Goodbye. Maar door de coronamaatregelen gebeurt dat nu amper op Schiphol, en dat maakt het volgens presentator Joris Linssen wel heel lastig om mooie televisie te maken.

De programmamakers maakten het recentste seizoen nog voor de coronacrisis en dus wordt daar nog uitgebreid in gezoend en geknuffeld. De opnames die ze hebben gemaakt toen men al met mondkapje moest rondlopen, hebben ze niet gebruikt.

"Heel simpel: er zat geen expressie in. En wat ook niet werkt, is de manier van groeten. Heel onhandig en heel afstandelijk. Want laten we wel zijn: zo'n boeddhistische groet past natuurlijk niet bij dit programma", aldus de presentator in gesprek met Panorama.

Linssen vreest niet voor de toekomst van het programma, want hij ziet altijd kansen, maar hij merkt ook dat het wel heel lastig is het programma te maken zonder omhelzingen. "Sommigen doen het wel, zelfs als ze elkaar maanden niet hebben gezien. Maar de meeste mensen, en daar ben ik heel blij om, houden zich keurig aan de voorschriften."

"Maar goed, daardoor krijg je dus wel dat onhandige. En dat is het niet. Daardoor mis je de kers op de taart: die heerlijke omhelzing. En als die heel akward wordt, is de sjeu er wel vanaf. Het kan wel. Als het moet, dan maken we het. Maar voor nu is het beter om nog even te wachten."