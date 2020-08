Het quizprogramma Ik Weet Er Alles Van! krijgt een speciale VIP-versie. Presentator Ruben Nicolai zal met het programma het latenight-tijdstip op RTL 4 gaan invullen.

In het programma moeten mensen vragen beantwoorden over een onderwerp waar zij, naar eigen zeggen, alles van weten. In de BN'er versie van het programma zullen bekende Nederlanders niet alleen over hun eigen specialisme vragen krijgen, maar ook over die van hun medekandidaten.

Aan de VIP-editie zullen onder andere Robèrt van Beckhoven (over voetbal), Nienke Plas (over Hans Teeuwen) en Eddy Zoëy (over vogels) meedoen.

Naar de reguliere editie van de quiz kijken dagelijks tussen de 700.000 tot 800.000 kijkers.

De VIP-editie van Ik Weet Er Alles Van! zal vanaf 17 augustus twee weken lang te zien zijn op RTL 4. Het programma wordt, naast de reguliere editie om 20.00, elke maandag tot donderdag om 21.30 uitgezonden op de zender.