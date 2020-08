Tim Hofman was vorige week maandag voor het eerst te zien in Op1 als presentator. Het BNNVARA-gezicht vervangt zijn collega Sophie Hilbrand en gaat daar nu langer mee door dan in eerste instantie de bedoeling was.

Eigenlijk zou Hofman slechts twee keer Op1 presenteren, maar op zijn Instagram Stories schrijft hij nu dat hij langer blijft. "Baas belde, extra avond Op1. Tot volgende week maandag."

Op1 is overigens niet het enige programma waar Hofman als invaller is te zien. De 32-jarige vervangt ook Frank van der Lende in de vrijdagmiddagshow op NPO 3FM. Aanstaande vrijdag zal hij daar voor het laatst te horen zijn.