In het programma Voor Hetzelfde Geld helpt Natasja Froger mensen aan hun droomhuis buiten de Randstad. Ze doet er alles aan om de deelnemers niet te beïnvloeden met haar persoonlijke voorkeuren en smaak, vertelt ze aan NU.nl.

In het tweede seizoen, dat vanaf maandag bij RTL 4 te zien is, krijgen koppels opnieuw de mogelijkheid om verschillende woningen buiten de Randstad te bekijken. Daarna kiezen ze er één om een week in te proefwonen.

Het valt op dat Froger weliswaar met de stellen naar de huizen rijdt, maar vervolgens consequent buiten op de stoep blijft staan als de huizenzoeker en de makelaar een woning bezichtigen.

"Het is bij mij een kwestie van what you see is what you get: aan mijn gezicht zie je álles", zegt de presentatrice. Ze noemt zichzelf een open boek. "Bovendien kan ik absoluut niet liegen. Als ik iets lelijk vind, dan heb je dat onmiddellijk door. En mijn smaak is dus niet waar het om draait in dit programma, dus dan blijf ik voor de zekerheid liever gewoon even buiten. Dan kan ik de woningzoekers op geen enkele manier sturen."

'Mensen houden zich vast aan wat ze al kennen'

In Voor Hetzelfde Geld worden stellen geblinddoekt naar huizen buiten de Randstad gereden. Vaak komen ze dan op plekken waar ze nog nooit van hebben gehoord. Dat Nederland veel meer dan het gebied rond de grote steden heeft te bieden, weet Froger al lang.

"Ik maak al sinds 2005 televisie en krijg daardoor het hele land te zien. Zelf weet ik dus wel hoe mooi Nederland kan zijn, maar met dit programma kunnen we dat ook aan anderen laten zien. Mensen houden zich al snel vast aan wat ze al kennen en zoeken iets in hun eigen kringetje. Ik hoor van zoveel mensen dat we ze hebben geïnspireerd om wat verder te kijken. Dan sta ik bij het tankstation met onze bus van het programma en klampen kijkers me aan om te vertellen hoe leuk ze het vinden dat ze nu echt zien wat Nederland nog meer te bieden heeft."

'Ruimte en bewegingsvrijheid wegen op tegen hippe hotspots'

Vanwege de coronacrisis is de vraag naar huizen buiten de stad alleen maar gegroeid, merkte ook Froger tijdens de opnames. "We zien mensen die de stad helemaal hip en happening vonden, maar in de afgelopen maanden week in, week uit op elkaars lip gezeten hebben. Die realiseren zich plotseling dat ruimte en bewegingsvrijheid echt opwegen tegen terrasjes en hippe hotspots. Het maakt dat alles rondom de grote steden meteen een stuk duurder en zeldzamer is geworden."

Waar Froger eerder vertelde zelf ook naar een andere woning op zoek te zijn, was ze in de afgelopen periode erg gelukkig met haar ruime huis in Blaricum. "Voor twee mensen is ons huis eigenlijk te groot, maar door corona hadden we de hele familie weer thuis. Dan is het ontzettend prettig om die ruimte te hebben. We hebben dus zeker geen haast om iets nieuws te vinden."