Donnie blijkt als woordkunstenaar over nog een groot talent te beschikken: koken. De 26-jarige rapper gaat bekende Nederlanders, zonder dat zij dit weten, verrassen met vegan eten. "Ik probeer mensen niet op te dringen dat ze per se vegan moeten eten", vertelt hij aan NU.nl. "Het is gewoon puur om te laten zien dat vegan ook gewoon makkelijk te bereiden en echt lekker is."

In het online KRO-NCRV-programma Donnie aan de Kook ontvangt Donnie wekelijks een BN'er, onder wie Frans Bauer, Kalvijn en Daan Boom. Speciaal voor hen duikt hij de keuken in om hun favoriete gerecht te bereiden, maar hij vertelt van tevoren niet dat hij het op geheel veganistische wijze klaarmaakt. Daarnaast voert hij openhartige gesprekken met zijn gasten.

Koken is voor Donnie niets nieuws, aangezien hij een opleiding tot kok heeft gevolgd. "Voor mij voelde het maken van het programma daarom bijna als thuiskomen."

De rapper vindt het leuk om iets te doen met vegan eten, omdat hij wil tonen hoe divers het vegan assortiment tegenwoordig is. "Ik wil mensen laten zien dat vegan koken helemaal niet meer zo stoffig is als vroeger. Het is echt veel meer dan alleen tofoe. Je kan eigenlijk vrijwel alles op een bepaald level gewoon en lekker namaken. De keuze is enorm."

Toen KRO-NCRV Donnie benaderde om dit programma te maken, hoefde hij er ook geen twee keer over na te denken. "Ik zei meteen ja."

Toch ziet Donnie het programma niet als een manier om vleeseters zo ver te krijgen dat ze stoppen met vlees eten. "Ik probeer mensen niet op te dringen dat ze per se vegan moeten eten. Het is gewoon puur om te laten zien dat vegan ook gewoon makkelijk te bereiden en echt lekker is. Geloof me, vleeseters zullen echt verbaasd zijn. Dus als ik mensen kan overtuigen om wat minder vlees te eten, dan vind ik dat fijn. Ik bedoel: elke dag vlees, elke dag kip, dat is toch niet goed voor je man?"

Vriendschap met Frans Bauer

Over alle gasten was Donnie zeer tevreden, maar toch is er een die hem het meest bij is gebleven: Bauer. "Hij gaat altijd naar dezelfde Chinees, al zijn leven lang. Ik ging voor hem zijn lievelingsgerecht maken: foeyonghai, maar dan zonder ei. Toen hij erachter kwam dat het vegan was, nou, dat was echt priceless."

Frans is geen onbekende van Donnie, aangezien de twee vorig jaar een dikke hit scoorden met het nummer Geen Centen, Maar Spullen. De single was een groot succes en de twee hielden er een vriendschap aan over. Kunnen we binnenkort een nieuwe samenwerking verwachten? "Ik sluit niets uit. Je kunt er wel van uitgaan dat er dingen in de pijpleiding zitten…"

Onzekerheden? 'Daar ben ik helemaal vanaf!'

De opnames van het programma zijn Donnie goed bevallen en hij sluit dan ook niet uit dat hij in de toekomst meer programma's gaat opnemen. "Het is zeker voor herhaling vatbaar. Ik merk dat ik presenteren steeds leuker begin te vinden en er steeds beter in word. In het begin was ik nogal onzeker, maar daar ben ik helemaal vanaf. Dit smaakt wel naar meer."

Zijn tv-ambities wil hij dan ook zeker voortzetten. "John (de Mol, red.) mag altijd bellen!"

De zesdelige serie Donnie aan de Kook wordt vanaf maandag 10 augustus wekelijks om 15.00 uur geplaatst op NPO3.nl, het YouTube-kanaal van NPO3.