1,56 miljoen mensen hebben maandagavond gekeken naar Denkend aan Holland, waarin André van Duin en Janny van der Heijden door Nederland reizen.

Het is na het NOS Journaal van 20.00 uur (1,8 miljoen kijkers) het best bekeken programma van de maandagavond.

Van Duin vertelde in gesprek met NU.nl dat hij de opnames van het Omroep MAX-programma niet echt als werk ziet, maar eerder als een vakantie. "Je doet ergens een kopje koffie, hebt een gesprekje met een pastoor en wijnboer, zo kom je de dag wel door. En Janny is natuurlijk heel prettig gezelschap, een goedlachse vrouw die altijd een goed humeur heeft. Ik ken haar ook door Heel Holland Bakt inmiddels wel goed, we kunnen lezen en schrijven met elkaar."

NPO1 domineert de top tien van de best bekeken programma's: alleen de achtste plek (het RTL Nieuws van 19.30 uur met 979.000 kijkers) en de tiende plek (Ik weet er alles van met 707.000 kijkers) zijn voor RTL 4.