Margje Fikse valt acht keer in als presentatrice van Op1. Samen met Kefah Allush zit ze op dinsdagavond met gasten aan tafel om te praten over de actualiteit. Na die acht keer is het klaar, al zou ze best meer willen.

In gesprek met AD reageert Fikse bevestigend op de vraag of ze, als het haar wordt aangeboden, vaker Op1 zou willen presenteren. "Maar dat gebeurt niet. Daarover zijn duidelijke afspraken gemaakt. Het blijft bij deze acht keer. Voorlopig dan, hè."

Fikse is kritisch op zichzelf en vindt het fijn om op de weg terug de uitzending nog eens te overdenken. Twee van de nu vier uitzendingen zou ze zelf kabbelend noemen en de uitzending met de moeder van het doodgereden meisje bij Marken als "recht uit het hart van het nieuws".

Een eigen talkshow is niet iets waar de 45-jarige presentatrice naar streeft. "Ik vind mensen die zichzelf niet te serieus nemen het leukst. Zo probeer ik ook naar mijn loopbaan te kijken. Mijn ambitie was altijd om journalistiek bezig te zijn. Het maakte me niet uit waar. Dit is natuurlijk een geweldige plek, maar ik vind een reisserie met Kefah ook ontzettend leuk. Dan kan ik innig tevreden luisteren hoe hij een interview doet en voel ik geen enkele behoefte om zelf voor de camera te springen."