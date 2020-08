De opnames van het nieuwe seizoen van Ranking the Stars beginnen eind deze maand. Onder anderen Hans Kesting en Bizzey zullen te zien zijn in deze nieuwe reeks.

Presentator Paul de Leeuw zegt op Instagram dat er voor het publiek maatregelen worden genomen vanwege het coronavirus. "We nemen het erg serieus", aldus De Leeuw.

De kandidaten van dit seizoen zijn verder Karin Bloemen, Jörgen Raymann, Ryanne van Dorst, Patricia Paay, Marc-Marie Huijbregts, Gerda Havertong en Henk Krol. Andere deelnemers worden mogelijk later deze week nog bekendgemaakt.

Het is nog onduidelijk of Martien Meiland, die vorig seizoen voor het eerst zijn opwachting maakte in het programma, terugkeert.

Het is het tweede seizoen van Ranking the Stars dat bij RTL te zien is. Daarvoor werd het uitgezonden bij de publieke omroep door BNNVARA.

Wanneer het tweede seizoen wordt uitgezonden, is nog niet bekend.