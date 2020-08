Fidan Ekiz wil dat de opvolger van De Wereld Draait Door, die zij met Renze Klamer gaat presenteren, niet langer een 'grachtengordelimago' uitstraalt. Ekiz kan zich vinden in het verwijt dat DWDD zich te veel rondom Amsterdam zou centreren en spreekt zich hier in een interview op NPO Radio 2 fel tegen uit.

In het middagprogramma Zomerspijkers spreekt presentator Frank Evenblij de wens uit dat de opvolger van DWDD niet in Amsterdam, maar in Rotterdam zal worden opgenomen. "Het is een beetje - en dat is niet altijd terecht - dat er toch een grachtengordelsfeer hangt rondom alles wat in Amsterdam wordt opgenomen."

Ekiz beaamt dat volkomen. "Dat is er ook. Het argument dat je vaak hoort is: ja, maar de meeste gasten komen uit Amsterdam. Dan denk ik: daar heb je dus het probleem."

Evenblij vraagt zich af of dat ook niet komt doordat Amsterdam "een echte mediastad is". Daar is Ekiz het niet mee eens. "Ik geloof echt dat veel mensen die vaak te gast zijn, vanwege hun expertise echt wel bereid zijn om even in de auto of trein te zitten."

Opnames vanuit Rotterdam

De 44-jarige presentator ziet daarom liever dat de show ergens anders wordt opgenomen dan in Amsterdam.

Zo is ze nog altijd bezig met het voeren van gesprek om de nieuwe talkshow in Rotterdam te laten opnemen. "Het hoeft niet altijd daar te zijn, maar het is wel een eerste stap. Er zitten zoveel creatieve mensen, er is zoveel talent, waarom zou je dat niet aanboren?"

Ekiz voelt in Rotterdam veel meer saamhorigheid en voelt zich daar meer op haar gemak. "In Amsterdam is het heel erg: 'laat mij met rust' en ligt de nadruk op privacy."

Ingewijden vertelden AD dat ook BNNVARA af zou willen van het 'grachtengordel-imago'. Mede daardoor zou de presentatiekeuze op Ekiz zijn gevallen.