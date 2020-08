SBS6 heeft vrijdagavond minder kijkers dan vorige week getrokken met zangshow We Want More. Waar het programma vorige week nog 856.000 kijkers trok, keken er vrijdag 623.000 mensen.

De kijkcijfers waren vrijdag over het algemeen relatief laag, iets waar het warme weer mogelijk een rol bij heeft gespeeld. Het NOS Journaal van 20.00 uur (1.326.000) en De Slimste Mens (1.142.000) waren de enige programma's die meer dan een miljoen kijkers trokken.

Het nieuwe NPO1-programma Hit Kwis, met Kees Tol en Romy Monteiro, trok 262.000 kijkers. Dat is het laagste aantal sinds de start van de show, afgelopen maandag.

In We Want More maken artiesten kans op een geldbedrag honderdduizend euro. De presentatie van de show ligt in handen van Wendy van Dijk en Johnny de Mol. De jury bestaat uit Henk Poort, Davina Michelle, Ali B, Trijntje Oosterhuis en André Hazes.