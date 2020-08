André van Duin start binnenkort met de opnames van Heel Holland Bakt Kids, waarin deelnemers in de leeftijd van negen tot twaalf jaar de bakstrijd met elkaar aangaan. De presentator en komiek vertelt in gesprek met NU.nl dat hij de kinderen niet anders gaat behandelen dan de kandidaten uit de 'volwassen' versie van het bakprogramma.

"Het is inhoudelijk niet anders dan de 'gewone' Heel Holland Bakt", zegt Van Duin in gesprek met NU.nl.

Er hebben zich volgens de presentator zo'n vijfhonderd kinderen aangemeld, in de hoop uitgeroepen te worden tot beste jonge bakker. "De kinderen worden serieus benaderd en beoordeeld. Ze worden niet anders behandeld omdat het jonge kandidaten zijn, de kinderen willen voor vol worden aangezien."

Van Duin gaat voor de kinderversie van het programma dan ook geen andere presentatierol aannemen dan dat hij doet voor de 'volwassen' versie. "Ik ga het precies hetzelfde doen."

Wegens de coronamaatregelen is de tent waarin het programma wordt opgenomen groter gemaakt, zodat de cameraploeg genoeg ruimte heeft. "We moeten nog even kijken hoe het gaat", zegt Van Duin. "Dingen als een gesprekje, proeven en samen in de oven kijken gaat niet meer zoals eerst. We gaan het zien."

Heel Holland Bakt is een televisieprogramma van Omroep MAX, gebaseerd op het Britse The Great British Bake-Off. Heel Holland Bakt Kids zal in het najaar op NPO3 te zien zijn. Ook starten dan de opnames van de 'reguliere' versie van het programma.