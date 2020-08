André van Duin ervaart de opnames van Denkend aan Holland, waarin hij samen met Janny van der Heijden per boot bijzondere plekken in Nederland bezoekt, niet als werk. Het voelt eigenlijk meer aan als vakantie, vertelt de komiek en presentator in gesprek met NU.nl.

"Het is een soort vakantie, ik zie het niet zozeer als werk", vertelt Van Duin, die vanaf maandag in de tweede reeks van het Omroep MAX-programma te zien is.

"Je doet ergens een kopje koffie, hebt een gesprekje met een pastoor en wijnboer, zo kom je de dag wel door. En Janny is natuurlijk heel prettig gezelschap, een goedlachse vrouw die altijd een goed humeur heeft. Ik ken haar ook door Heel Holland Bakt inmiddels wel goed, we kunnen lezen en schrijven met elkaar."

Zelf heeft Van Duin overigens geen vakantie op de planning staan. "Ik ben niet zo'n vakantieganger, ik hou niet van de zon. Ik ben meer een schaduwmens. Maar een stedentripje vind ik altijd leuk."

Het tweede seizoen van Denkend aan Holland is onlangs opgenomen, wat dus betekende dat de anderhalvemeterregel van kracht was. Dat leverde gelukkig geen problemen op. "We hebben iets grotere boten gehuurd, zodat we meer ruimte hadden. We zitten toch met zo'n tien man aan boord. Dat ging gelukkig heel goed, ondanks dat je met z'n allen op zo'n wiebelende boot zit."

'Ik weet 's morgens pas waar we naartoe gaan'

De presentatoren weten van tevoren niet welke plekken zij per boot gaan bezoeken. "Ik zie 's morgens pas waar we naartoe gaan en verder laat ik me verrassen", zegt Van Duin.

Zo vaart het presentatieduo in de eerste aflevering op de rivier de Vecht. "Daar heb ik zelf twintig jaar aan gewoond. We zijn ook langs mijn huis van toen gevaren, dat stond er nog. Ik ben daar ook veel plekken tegengekomen waar ik zelf nooit geweest was."

Van Duin raadt iedereen aan om eens een boot te huren, zeker nu veel Nederlanders wegens de coronacrisis binnen de landsgrenzen op vakantie willen. "Vorig jaar kreeg ik al veel reacties van mensen die naar aanleiding van het programma besloten eens een boot te huren. Nederland is vanaf het water totaal anders dan wanneer je erlangs scheurt met de auto. Je ziet veel meer. Welke kant je ook in Nederland op gaat, je komt overal wel wat moois tegen."

Denkend aan Holland is vanaf maandag 3 augustus wekelijks rond 21.25 uur te zien bij Omroep MAX op NPO1.