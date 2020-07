Ellen DeGeneres heeft zich persoonlijk verontschuldigd aan haar personeel voor de dreigende werksfeer, die een deel van het personeel ervoer op de set van haar talkshow.

"Op de eerste dag van mijn show vertelde ik iedereen dat The Ellen DeGeneres Show een plek vol vreugde moest zijn", schrijft de 62-jarige presentatrice in een brief aan haar personeel, die in handen is van Variety.

"Niemand zou ooit zijn stem hoeven te verheffen en iedereen zou met respect worden behandeld. (...) Het spijt me heel erg voor degenen die dat niet zo hebben ervaren."

Volgens DeGeneres is er "overduidelijk" iets misgegaan op haar set. "Ik ben heel erg teleurgesteld. (...) De talkshow draagt mijn naam en ik neem daar de volle verantwoordelijkheid voor."

Op de set van The Ellen DeGeneres Show zou sprake zijn (geweest) van stelselmatig racisme en intimidatie. Entertainmentsite BuzzFeed sprak meerdere huidige en voormalige werknemers van de show die zich uitspraken over een "giftige werkcultuur" bij het programma.

DeGeneres vertrouwde op haar producenten

De comédienne zegt dat ze vertrouwde op haar collega's op de set en zelf niet betrokken was bij de wanordelijkheden. "Doordat we zo snel zijn gegroeid, vertrouwde ik op anderen om hun werk net zo te doen als dat ik het zou doen. Dat is niet gebeurd."

DeGeneres bevestigt het nieuws van afgelopen maandag dat er een intern onderzoek is gestart naar de situatie op de set van haar populaire talkshow. "Ik ben toegewijd om ervoor te zorgen dat zoiets nooit meer gebeurt."

Uitvoerend producent van de talkshow, Ed Glavin, zou volgens Variety per direct op straat zijn gezet.