Humberto Tan is vanaf 18 augustus te zien in Humberto Onderneemt, een nieuw programma op economiezender RTL Z. De presentator gaat op bezoek bij onder anderen André Rieu, Pieter Zwart van Coolblue en Juul Manders van BALR., laat RTL aan NU.nl weten na berichtgeving van het AD.

Tan belicht in zijn nieuwe programma de merken en bedrijven waarmee zijn gasten bekend zijn geworden, maar zal ook in stilstaan bij de persoonlijkheden achter deze merken.

"Het Nederlandse mkb is in mijn ogen de motor van onze economie", vertelt de 54-jarige presentator. "Al jaren kom ik binnen mijn werk als televisiepresentator, radiomaker en fotograaf de meest interessante ondernemers tegen met elk hun eigen unieke verhaal. Zeker in deze bijzondere tijden leek het me waardevol om een programma te maken waarin ik me speciaal op deze verhalen richt."

Tan maakte voorheen programma's voor BNR Nieuwsradio en presenteerde meerdere keren de uitreiking van de Entrepreneur of the Year Awards.

Hij is vanaf 29 augustus te zien als presentator van een nieuw seizoen Holland's Got Talent.